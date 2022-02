Novorozenecká stanice v Mostě na sociálních sítích

Novorozenecká stanice Dětského a dorosteneckého oddělení Krajské zdravotní– Nemocnice Most, pečuje o ta nejmenší narozená miminka z celého mosteckého regionu a často i ze vzdálenějších lokalit. Celý tým specializovaných lékařů i sester pomáhá právě těm nejmenším a nejzranitelnějším s jejich příchodem na svět. A že to někdy není lehký vstup do života, by mohly vyprávět stovky maminek, které jejich péčí se svými nově narozenými ratolestmi prošly. Po mnoha poděkováních, zejména na sociálních sítích, se sestry rozhodly, že by svou práci rády prezentovaly široké veřejnosti.

„Jsme si vědomí toho, jak důležitá je komunikace nejen v rámci nemocnice, ale i směrem k našim pacientům a jejich rodinám, a to zvláště pokud se jedná o děti. Proto já osobně vítám tuto aktivitu a věřím, že ji ocení i veřejnost,“ uvítal nápad sester ředitel mostecké nemocnice Pavel Markalous.

V čem tedy spočívá nový způsob prezentace, vysvětlila primářka Dětského a dorosteneckého oddělení Nemocnice Most Marie Váchová: „Založením vlastní facebookové stránky reagujeme na poptávku nastávajících i současných maminek dozvědět se co nejvíce o prostředí, ve kterém se chytají rodit a kde spolu se svým novorozeným miminkem stráví první dny jejich společného života.“ Z dalších slov primářky Váchové vyplynulo, že všichni lékaři a sestry na oddělení chtějí být dobrými průvodci a rádci v nové životní situaci a usnadnit maminkám s miminkem přechod do domácího prostředí.

Dalším pozitivem tohoto nového komunikačního projektu je, že se široká veřejnost bude moci snadno informovat a seznámit s prací celého týmu.