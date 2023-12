Nový kalendář města Mostu je ve znamení sportu

Městský stolní kalendář na příští rok je na světě a celý je věnován sportu. Pořídit ho můžete v místním íčku.

Rok 2024 bude bohatý pro sportovce a všechny jeho fandy. Jejich zraky se budou upínat k Paříži, která bude pořádat olympiádu a hostit sportovce z nejrozmanitějších koutů světa. A pozadu nezůstaneme ani my v Mostě. Olympijskou atmosféru si všichni, kteří máme ke sportu vztah – ať už jej pěstujeme aktivně, profesionálně či rekreačně, na stadionech, v přírodě, v tělocvičně či jen u televize jako pasivní diváci – užijeme u našeho jezera Most, které bude v červenci a srpnu dějištěm Olympijského festivalu.

Ale to není jediný důvod, proč městský kalendář pro rok 2024 věnujeme právě sportu. Sport k Mostu totiž neodmyslitelně patří, Most sportu fandí, Most podporuje sportovní kluby i sportující jednotlivce a nabízí sportovcům, ať sportují pravidelně a organizovaně, nebo jen občas a v rámci svého vlastního programu, široké možnosti, moderní areály a kvalitní podmínky. Rozmanité sportovní události a podniky už v Mostě zakotvily a patří do kalendáře každoročních aktivit a vyhledávají je nejen místní, ale přijíždějí za nimi sportovci z široka daleka. Ne nadarmo naše město získalo před několika lety prestižní evropský titul Most – město sportu.

Stolní kalendář na rok 2024 pořídíte v Turistickém informačním centru Most za 70 Kč. Otevřeno je ve všední dny od 9 do 17 hodin.