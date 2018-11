O nejkrásnější předzahrádku pečovala Ivana Lahmerová

Soutěž o Nejkrásnější předzahrádku v Meziboří má už svého letošního vítěze. Stala se jím stejně jako v loňském roce Ivana Lahmerová. Sedmičlenná porota letos vybírala z jedenácti přihlášených. Do soutěže, která probíhá od dubna do října, se mohl přihlásit každý, kdo pečuje o předzahrádku na veřejné zeleni. „Porota měla letos velmi těžkou práci. Na vzhledu předzahrádek se podepsalo letošní velké sucho a horko. Neměli jste čím zalévat a na zahrádkách to bylo znát. Hodnotili jsme pestrost výsadby, harmoničnost předzahrádky a její celkový dojem a také jednu dominantu. Mohl to být keř, strom nebo třeba plastika. Na konci soutěže se ještě přidávaly body za velikost plochy, o kterou se soutěžící stará,“ vysvětlil systém bodování předseda poroty radní Ján Vojtek. Cenu vítězce předali starosta města Petr Červenka a místostarostka Libuše Karbanová. „Jsem velmi rád, že vám všem záleží na tom, jak naše město vypadá. Snažíme se, aby bylo Meziboří krásné a upravené a daří se nám to nejen díky dobré práci Technických služeb Meziboří, ale také díky lidem z Meziboří, jako jste vy, kteří pečují o své okolí. Děkuji vám za to, že jste z ničeho před svými domy dokázali udělat opravdu něco s velkým N“ poděkoval všem zúčastněným Petr Červenka. Soutěžící dostali jako ocenění města poukaz do OBI na nákup potřeb pro zahrádkáře. Vítězka v hodnotě 6 tisíc korun. „O předzahrádku pečuji ve svém volném čase. Je to pro mě forma odpočinku po náročném pracovním dnu. Do soutěže se hlásím opakovaně, samozřejmě chci vyhrát, ale také chci, aby předzahrádka dělala radost lidem, kteří kolem ní chodí. Hodně mě proto mrzí, když vidím, jak někteří lidé k mé práci přistupují. Z předzahrádky uklízím psí exkrementy, odpadky, nedopalky. To radost z dobré práce kazí,“ říká Ivana Lahmerová. Na druhém místě se umístila Jana Pekarová, na třetím Anna Kramešová. Z fotografií všech předzahrádek vznikl kalendář.