O práci asistentů prevence kriminality v Mostě je zájem, zbývají poslední tři místa

Město Most vyhlásilo výběrové řízení na obsazení 3 volných pracovních míst na pozici:

ASISTENT / ASISTENTKA PREVENCE KRIMINALITY

Asistent prevence kriminality bude zaměstnancem Statutárního města Mostu a budezařazen do Městské policie Most.

Minimální požadavky pro uchazeče o pozici asistent prevence kriminality:

Dosažení věku 18 let,

minimálně ukončené základní vzdělání,

dobré komunikační schopnosti,

fyzická zdatnost,

zdravotní způsobilost (pěší výkon služby),

svéprávnost, bezúhonnost, beztrestnost,

trvalé bydliště v Mostě.

Výhodou pro uchazeče je:

znalost místních sociálně vyloučených lokalit,

praxe v oblasti ostrahy nebo ochrany veřejného pořádku.

Zaměstnanecké benefity:

stravenky 90 Kč / měsíc,

příspěvek na volnočasové aktivity ve výši 350 Kč / měsíc,

5 týdnů dovolené,

výcvik sebeobrany

podporující pracovní kolektiv

Popis vykonávané funkce:

Hlavní náplní práce asistentů prevence kriminality je pochůzková činnost především v sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí a spolupráce se strážníky Městské policie Most. Asistenti prevence kriminality slouží v dvousměnném provozu – ranní a odpolední směny.

Lhůta pro podání přihlášky:

Přihláška musí být podána nejpozději do 25. května 2021

Uchazeči o pozici asistenta, asistentky prevence kriminality se osobně dostaví do služebny asistentů prevence kriminality v Pasáži u Lva v ulici Radniční (pod magistrátem), kde vyplní přihlášku k výběrovému řízení. Mohou se dostavit kterýkoli všední den od 12:30 do 13:00 do 25. května 2021.

Zájemci mohou také kontaktovat mentorku Martinu Zpěvákovou e-mailem na adrese Martina.Zpevakova@mp-most.cz.

Předpokládaný nástup:

1. července 2021

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou do 31. 12. 2021 s možností pokračování v dalším projektu.

Projekt Most – Asistenti prevence kriminality pro sociálně vyloučené lokality realizuje statutární město Most – městská policie a je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR z Programu prevence kriminality na rok 2021.