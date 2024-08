O ROZLOUČENÍ S PRÁZNINAMI V ELEKTRÁRNĚ LEDVICE BYL VELKÝ ZÁJEM, PŘÍSTUPNÁ BYLA I NEJVYŠŠÍ ROZHLEDNA V REPUBLICE

Bezmála 150 návštěvníků zavítalo na rozloučení s letními prázdninami v Informačního centra Skupiny ČEZ v Elektrárně Ledvice. Na své si přišly hlavně děti. „Výroba elektřiny“ z obnovitelných zdrojů pomocí vody, Slunce a větru ovšem zaujala i jejich dospělý doprovod. Pestrý program plný zábavy a poznání doplnila například i ukázka zásahové a záchranné techniky profesionálních hasičů z nedalekých Severočeských dolů – Dolů Bílina a tvůrčí dílničky. Možnost občerstvení nabízela pojízdná kavárna. Přístupná byla i nejvyšší rozhledna v České republice.

Nejen děti, ale i dospělí se tak mohli přesvědčit, že elektřina není nuda, a řada z nich se také do její „výroby“ po instruktáži některé z průvodkyň či průvodců zapojila. Prostřednictvím 3D brýlí se pak mohli zájemci podívat i do nitra jaderných elektráren Skupiny ČEZ a díky virtuální realitě tak nahlédli i do míst, kam se normální smrtelník nikdy nedostane. Stejně tak byla virtuálně přístupná i přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně. A vzhledem k tomu, že součástí infocentra je i nejvyšší oficiální rozhledna v České republice, z níž se lze rozhlédnou po okolí elektrárny z výšky 140 metrů, hlavní gró tvůrčích dílniček tentokráte tvořila výroba papírových dalekohledů.

Šest dní před oficiálním koncem prázdnin měly děti navíc ještě možnost zapojit se do celorepublikové prázdninové soutěže Skupiny ČEZ. Stačilo, když během prohlídky infocentra správně vyplnily kvíz s pěti otázkami o bezemisních elektrárnách a jako odměnu získaly speciální energetickou karetní hru „Hledej!“ Takovýchto karetních balíčků bylo od začátku prázdnin rozdáno na všech infocentrech už více než 8 500.

Infocentrum Elektrárny Ledvice je zaměřené na klasickou energetiku a je jediné svého druhu v ČR. Tematicky doplňuje ostatní infocentra Skupiny ČEZ věnující se jaderné energetice a obnovitelným zdrojům. Návštěvníky přitom seznamuje s končící érou doby uhelné a nástupem nízkoemisních technologií. Elektrárna Ledvice, respektive její moderní, vysoce ekologický výrobní blok s nadkritickými parametry, tuto éru jako poslední definitivně uzavře. Infocentrum nabízí tři patra nabitá zážitky a poznáním. Na návštěvníky tu čeká interaktivní expozice plná virtuálních prvků a audiovizuálních technologií, díky jimž každý pozná, jak taková elektrárna vlastně funguje. V duchu Čisté Energie Zítřka průvodkyně přibližují i budoucnost energetiky na příkladu obnovitelných zdrojů. Od listopadu 2009 si do infocentra našlo cestu kolem 70 000 návštěvníků. Jen v loňském roce jich bylo rekordních 9 862, z toho 221 cizinců.