O stánek KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ během olympijského festivalu na jezeře Most byl velký zájem

Krajská zdravotní dokončila svou misi na Olympijském festivalu, který současně s Letními olympijskými hrami 2024 v Paříži probíhal od 26. července do 11. srpna u jezera Most. Speciální stanoviště Krajské zdravotní zaznamenalo velký zájem návštěvníků jedinečné akce. Díky spolupráci s Českým olympijským výborem zde po celých sedmnáct dní nabízelo program zaměřený na zdraví a životní styl: poradenství, praktické ukázky, prevenci i soutěže pro děti.

Na stanovišti, které bylo zařazeno jako místo k plnění úkolů do Hrací karty, soutěže pro děti, si v průběhu konání festivalu s Hrací kartou vyzkoušelo na figuríně resuscitaci celkem 5624 dětí. Při procházení stanovišť, z nichž 23 bylo umístěno v areálu u jezera Most – a další tři jako bonusová mimo něj, na festivalu sbíraly do své Hrací karty razítka a podle počtu splněných úkolů za ně hráči dostali diplom, medaili a ti nejpilnější i dárek.

Během festivalu zde měla Krajská zdravotní připraveny ukázky a konzultace z různých medicínských oborů. Z mostecké nemocnice se představilo například oddělení následné a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, oddělení následné péče a rehabilitace, psychiatrické oddělení mimo jiné s prevencí zaměřenou na zdravý životní styl u dětí „GO OFFLINE“, oddělení nemocniční hygieny a epidemiologie, neurologické oddělení s prevencí cévní mozkové příhody či oddělení klinické farmacie s radami k optimální sestavě léčiv, které pacienti potřebují k řešení svých obtíží. K dárcovství krve a kostní dřeně podávali informace zdravotníci z transfuzního oddělení. S tématem „Nemocnice pro plyšáky aneb do nemocnice se nebojíme“ a soutěžemi se zdravotnickou tematikou dorazilo dětské a dorostové oddělení, ve stánku se objevila i nutriční poradna. Ortopedičtí specialisté z ústecké Masarykovy nemocnice, kromě ukázky vyšetření, přiblížili problematiku kloubních náhrad i využití 3D tisku v oboru, nechybělo oddělení sportovní medicíny.

Na zajištění provozu stánku Krajské zdravotní u jezera Most se vystřídalo celkem 81 lidí, lékaři a sestry, dobrovolníci z Nemocnice Most a pracovníci Tiskového a komunikačního oddělení, kteří se podíleli na organizaci a mediální prezentaci.

„Jsme rádi, že jsme měli možnost představit práci našich zdravotníků na ojedinělé akci, která přitáhla pozornost lidí z celé České republiky. Jsem přesvědčen, že naše účast na Olympijském festivalu, zaměřená na podporu zdravého životního stylu a na prevenci, splnila očekávání, s nimiž jsme ji připravovali. Velké poděkování, uznání a obdiv za nasazení patří všem zaměstnancům a dobrovolníkům, kteří chod stanoviště Krajské zdravotní po dny konání festivalu zajišťovali,“ uvedl Pavel Markalous, ředitel mostecké nemocnice.

„Po sedmnácti dnech jsme uzavřeli náš stánek na Olympijském festivalu u jezera Most. Naším kurzem resuscitace a prezentací mnoha oddělení prošly tisíce lidí. Bylo to náročné, ale máme skvělý pocit, že jsme mohli oslovit tolik lidí. Moc děkujeme za spolupráci všem kolegům, kteří se s námi na stánku Krajské zdravotní za celou dobu vystřídali a pomáhali nám s organizací, přípravou a provozem našeho stanoviště. Byli jste skvělí a odvedli jste úžasnou práci. Ještě jednou moc děkujeme,“ shrnul David Hlinka, specialista Úseku řízení lidských zdrojů KZ, který se společně s koordinátorkou dobrovolnického programu mostecké nemocnice Evou Hlaváček denně o provoz stanoviště na OF staral.