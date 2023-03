O zahrádky je zájem. Uvolněnou zahradu získá ten, kdo nabídne nejvíce

V zahrádkářské kolonii v Hamru nabídlo město Litvínov do pronájmu zahrádku o výměře cca 400 m2. Protože se přihlásilo více zájemců, přistoupí městský úřad k obálkové metodě a záměr před tím opětovně zveřejní, aby se mohlo zapojit co nejvíce zájemců. „Vybereme toho, kdo nabídne nejvyšší cenu za m2. Minimální výše pachtovného je 5 Kč. Je to nejspravedlivější způsob, jak vybrat nového nájemce,“ vysvětluje místostarosta Karel Rosenbaum. Zájemce s nejvyšší nabídkou platí nabídnutou cenu městu vždy jednou za rok.