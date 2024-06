Obec Želenice pořádá 22. června oblíbenou Neckyádu

V 9 hodin proběhne před obecním úřadem prezentace plavidel. Od 10 do 11 hodin se budou plavidla hodnotit a ve 13 hodin vystartují od zahrádek. Předpokládané doplutí ke stadionu v Želenicích je od 13.30 do 14.30 hodin. Vyhlášení výsledků a předávání cen se uskuteční od 14.30 do 15 hodin. Následovat bude doprovodný program: 15.30 – 19 hodin kapela Basic, 16 – 16.20 hodin vystoupení s papoušky z různých kontinentů, 17-17.20 hodin vystoupění s papouška Ara, Žako a Kakadu, 19.30 – 01 hodin kapela Bourbon Acoustic. Chybět nebudou kolotoče, jízda na koni, malování na obličej, pouťové zboží a občerstvení. Akci moderuje Vlasta Vébr.