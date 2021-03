Obědy do škol také v Litvínově

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo Operační program potravinové a materiální pomoci. Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou všechny kraje ČR a oprávněnými partnery s finančním příspěvkem jsou mateřské, základní školy a víceletá gymnázia na území zapojených krajů. Krajský úřad Ústeckého kraje se do výzvy zapojil s projektem ÚK – obědy do škol III, pro školní rok 2021/2022. Cílovou skupinou jsou děti ze sociálně slabých rodin ve věku 3-15 let, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v rozhodném období v hmotné nouzi. Rada města Litvínova Základní škole a Mateřské škole Litvínov, Podkrušnohorská 1589, Základní škole a Mateřské škole Litvínov, Ruská 2059, Základní škole a Mateřské škole Litvínov- Janov, Přátelství 160 a Základní škole Litvínov-Hamr, Mládežnická 220 schválila zapojení se do projektu Ústeckého kraje (ÚK – obědy do škol).