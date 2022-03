Oblíbil si auta i drogerii

Ve vazební věznici se nyní nachází 32letý Litvínovan. Soud ho tam poslal na základě podnětu mosteckých policistů. Ti ho ustanovili jako osobu, která se v Mostě opakovaně dopouštěla majetkové kriminality. Kvůli tomu ho zároveň trestně stíhají. Litvínovan čelí obvinění ze spáchání trestných činů krádeže a krádeže vloupáním. Nekalostí se měl dopouštět v prosinci, lednu i únoru. Na kontě má mít čtyři vloupačky do aut a tři krádeže v drogerii. Z aut si měl odnést pracovní brašnu s obsahem, nápoje, sněhové řetězy a další věci, které tam byly k mání. V obchodě se měl specializovat především na sprchové gely, žvýkačky a bonbony. Věci si měl uschovávat do svého zavazadla a z obchodů mizet. Úprky pro něj nebyly vždy úplně jednoduché, v jednom z případů si měl sednout u pokladny do podřepu a až přišla vhodná chvíle k útěku, z místa měl vyskočit a utéci. Jedné krádeži se pokusila zabránit pracovnice prodejny, která mu zatarasila cestu, Litvínovan ji však měl srazit, až upadla na zem. Poté také zmizel. Incident se naštěstí obešel bez zranění. Policistům je muž dobře znám z minulosti, majetková kriminalita mu není cizí, jelikož soud ho za ni několikrát uznal vinným. V tomto případě mu může být vyměřen až tříletý trest odnětí svobody. Vyšetřování ve věci nadále pokračuje.