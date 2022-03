Asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky pracuje ve větších prostorách

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) funguje od soboty v kapacitnějších a pohodlnějších prostorách v rámci budovy bývalého rektorátu ústecké univerzity, kterou zapůjčilo město Ústí nad Labem. Za první dny svého působení odbavilo a vyřídilo základní náležitosti pro stovky občanů Ukrajiny, kteří prchají před válkou.

KACPU v Ústeckém kraji zahájil svou činnosti ve čtvrtek 3. března 2022. Ode dneška jsou nejdůležitější aktivity centra soustředěny do místnosti bývalé jídelny, prostory tělocvičen slouží jako zázemí a zároveň prostor pro humanitární pomoc, v menší tělocvičně je dětský koutek. Centrum je uprchlíkům z Ukrajiny k dispozici nepřetržitě 24 hodin 7 dní v týdnu. Žadatelé po příjezdu do republiky a příchodu do centra se nejprve musí na místě zaregistrovat u cizinecké policie, následně dostanou roční víza, čeká je také registrace u zdravotní pojišťovny. Příchozí si zároveň na jednom místě mohou vyřídit i pracovní povolení na úřadu práce.

Své zastoupení zde má Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, který byl pověřen vedením centra, dále pak Policie České republiky včetně zástupců cizinecké policie, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje, Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, Poradna pro integraci, tlumočníci a psychologové z řad zdravotnické záchranné služby, policie, hasičů a neziskových organizací.

Centrum je viditelně označeno cedulemi v barvách ukrajinské vlajky, na místě pak potřebným radí a navádějí je městští i státní policisté.

KZCPU připravil Ústecký kraj a Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje ve spolupráci se Statutárním městem Ústí nad Labem, Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, Krajskou zdravotní a.s., Metropolnet a.s. a dalšími partnery.

Kontakt: kacpu@ulk.izscr.cz, non stop infolinka: 974 444 444.