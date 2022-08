Obnovení autobusového spojení do Hřenska je tu! Můžete vyrazit na výlet

Jízdní řád – 435 [PDF, 529 kB] (16.8.2022)

Dlouho očekávané obnovení autobusového spojení do Hřenska je tu a vy můžete vyrazit na výlet! Linka 435 od úterý zajíždí do Hřenska a svou trasu končí v zastávce Hřensko, přívoz. Linka 438 je bnovena v počtu 6 párů v pracovních dnech a 7 párů o víkendu. Tato linka je zkrácena pouze do zastávky Hřensko, nábř. s tím, že bude zastavovat ve všech zastávkách od Loubí až po Hřensko.