Obsah časové schránky nalezené ve starém Mostě můžete vidět v mosteckém muzeu jen do konce října

Už je pár dnů, do konce října, můžete te shlédnout v recepci muzea

V roce 1977, při demolici budov na I. náměstí ve Starém Mostě byla schránka vyňata ze zazdívky a pracovníci stavby ji ihned předali tehdejší Veřejné bezpečnosti (policii). Policisté schránku odvezli do Okresního muzea v Mostě, kde potom dlouhé roky zůstávala uložena v depozitáři. Veřejnosti byla poprvé představena v roce 2018, avšak k jejímu vystavení pro veřejnost dosud nedošlo. Nyní po ošetření všech předmětů ze schránky ji představujeme jako exponát měsíce října – tedy měsíce, v jehož průběhu byla před 139 lety zazděna do staré budovy Krajského soudu.

Obrázky: Pětice obrazů města (kolem roku 1880) vydaných knihkupectvím Johann Sommer v Mostě s podrobnými rukou psanými popisy na rubu Materiály k soudu a jeho stavbě: Smlouva (rukou psaná) o výstavbě Krajského soudu; Rukopisná „Stavební listina“, stočená do ruličky a převázaná, s podpisy všech účastníků; Rukopisná „Listina k položení závěrného kamene“, stočená do ruličky a převázaná, s podpisy všech účastníků; 2 opisy „Prohlášení“ a 1 opis „Protokolu“ z let 1848 – 1849;