Očkovací centra na severu končí, očkování bude znovu v nemocnicích

Očkovací centra v Mostě, Děčíně a Ústí nad Labem končí. Vakcinace bude znovu v nemocnicích.

Očkovací centra pro aplikaci vakcín proti nemoci covid-19 v mostecké sportovní hale, v budově ČVUT v Děčíně a v budově Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem hale končí. Očkování bude i v těchto městech nadále probíhat v nemocnicích Krajské zdravotní. Očkovací centrum v ústeckém obchodním centru Forum od 30. srpna mění provozní dobu.

„Přesun očkovacích míst z velkokapacitních center zpět do nemocnic ve městech jsme avizovali již při zahájení jejich provozu v dubnu. Nyní tak dokončujeme proces, jehož cílem bylo postupně vrátit prostory sportovních a výstavních hal pro jejich původní užití,“ připomenul Ing. Petr Severa, krajský koordinátor očkování proti onemocnění covid-19.

„Éra velkokapacitních očkovacích center skončila. Nyní v rámci naší strategie přecházíme na očkování v nemocnicích a využívání mobilních očkovacích týmů a takzvaného očkobusu,“ doplnila hlavní hygienička Krajské zdravotní Dana Vaculíková.

Přehled očkovacích míst ve městech působnosti nemocnic Krajské zdravotní, a.s.:

Most

Očkovací centrum ve Sportovní hale Most, a.s., (tř. Budovatelů 112/7, vstup z ulice U Sportovní haly, 434 01 Most) bude naposledy v provozu v neděli 29. 8. 2021.

Od 30. 8. 2021 bude očkování, včetně vakcinace bez předchozí registrace, pokračovat v prostorách Nemocnice Most (J. E. Purkyně 270, 434 64 Most), budova „B“, prostor vstupní vestibul – přednáškový sál, 1. podlaží.

PROVOZNÍ DOBA: Po – So 7:30 – 15:00 hodin

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let je v ambulanci Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, pavilon C.

PROVOZNÍ DOBA: Pá 7:30 – 12:00 a 12.30 – 14.30 hodin

Děčín

Očkovací centrum v budově ČVUT (bývalý Kokos, Pohraniční 1288/1, 405 01 Děčín) bude ve dnech 26. – 28. srpna uzavřené. Posledním očkovacím dnem tam bude neděle 29. 8. 2021, kdy bude očkovací centrum v provozu od 8:00 do 16:00 hodin.

Od 1. 9. 2021 bude očkování pokračovat v Nemocnici Děčín, o.z. (U nemocnice 1, 405 99 Děčín II), v budově E, I. patro, vlevo.

PROVOZNÍ DOBA: Po – Pá 8:00 – 12:00 hodin

Očkování bez předchozí registrace bude možné pouze v pondělí a úterý.

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let je na dětské ambulanci, budova I, zadní vchod.

PROVOZNÍ DOBA: pátek 8:00 – 12:00 hodin

Ústí nad Labem

Očkovací centrum v budově Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (bývalý rektorát, Hoření 3083/13, 400 11 Ústí nad Labem) bude naposledy v provozu v neděli 29. 8. 2021.

Od 30. 8. 2021 bude očkování pokračovat na Infekčním oddělení ústecké Masarykovy nemocnice (Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem).

PROVOZNÍ DOBA: Po – Ne 7:00 – 19:00 hodin (12:30 – 13:00 polední pauza)

V pondělí budou primárně očkovány děti od 12 do 15 let. Ve středu bude primárně probíhat očkování samoplátců.

Očkovací centrum v OC Forum Ústí nad Labem (Bílinská 3490, 400 01 Ústí nad Labem) bude od 30. 8. 2021 v provozu denně od 13:00 do 19:00 hodin (poslední očkovaní půl hodiny před uzavřením).

Teplice

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

Interní pavilon J

Duchcovská 53, 415 29 Teplice

PROVOZNÍ DOBA: Po – Pá 8:00 – 15:00 hodin

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let je v ordinaci Lékařské pohotovostní služby, interní pavilon J

PROVOZNÍ DOBA: St, Čt, Pá 8:00 – 14:00 hodin

Chomutov

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

pavilon H (je označeno)

Kochova 1185, 430 12 Chomutov

PROVOZNÍ DOBA: Po – Ne 8:00-18:00

Včetně očkování bez předchozí registrace

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let je v pavilonu H

PROVOZNÍ DOBA: Pá 15.00-19.00

Litoměřice

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z.

Pavilon A – hlavní vstup (vlevo za podatelnou)

Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice

PROVOZNÍ DOBA: Po – Pá 15:00 – 20.00 hodin (poslední registrace jsou na 19:15), So a Ne 8:00 -17:00 hodin

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let je na stejném místě v pavilonu A (přístup z haly nemocnice, za podatelnou vlevo)

PROVOZNÍ DOBA: Po a Čt 14:00 – 19:30 hodin (poslední registrace k očkování je možná na 18:45)

Rumburk

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – pracoviště Rumburk

Jídelna v 1. NP nemocnice, Pavilon II.

Lesní 1062/26, 408 01 Rumburk

PROVOZNÍ DOBA: Po, St a Čt: 7:00 – 14:00 hodin, ve čtvrtek možnost očkování i bez předchozí registrace

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let – pouze ve čtvrtek od 12:00 do 15:00 hodin – v externím očkovacím centru (pediatr dochází z oddělení, které je v těsné blízkosti).

Více informací k vakcinaci najdete na www.kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz.