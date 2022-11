Odbornou učebnu doplní interaktivní tabule

Výuku žáků základní školy v Ruské ulici zpestří další moderní vybavení. V rámci projektu Modernizace základních škol v Litvínově se rekonstruovalo několik odborných učeben. Do jedné z nich nyní škola pořídí interaktivní displej Triumphboard TB 65 v hodnotě 60 tisíc Kč. „Zařízení dodá firma, která v rámci modernizace dodává do školy IT vybavení, a i pro tento displej je připraveno připojení. Žáci tak budou mít kompletně nově a moderně vybavenou novou třídu pro moderní výuku,“ těší místostarostku Květuši Hellmichovou.