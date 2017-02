ODS Litvínov obnovuje činnost

Do litvínovského zastupitelstva se vrací zastupitelský klub ODS. Členy tohoto klubu jsou zastupitelé Helena Zemánková Týřová a Daniel Volák, kteří kandidovali jako nezávislí za Hnutí Otevřená radnice a za toto hnutí byli také zvoleni. Nyní se opět stali členy Občanské demokratické strany a za ODS budou v zastupitelstvu také vystupovat. Co tato změna bude znamenat pro jejich voliče, jsme se zeptali předsedy poslaneckého klubu Daniela Voláka.

Do komunálních voleb jste šli jako nezávislí za Hnutí Otevřená radnice a se svým volebním programem jste oslovili voliče do té míry, že vám to vyneslo dvě křesla v zastupitelstvu. Většina kandidátů Hnutí Otevřená radnice byli před tím dlouholetí členové ODS, proč tehdy před volbami ta změna?

Prioritou místní organizace ODS v Litvínově bylo dlouhodobě „Bezpečné a čisté město“. To jsme prosazovali v době, kdy jsem byl starosta města i v dalších obdobích, jako zastupitelé. Prosadili jsme například mobilní služebnu městské policie a zasadili jsme se spolu s koaličním partnerem o fungující tzv. „nulovou toleranci“. Před komunálními volbami se ale místní organizace ODS od tohoto programu odklonila a začala prosazovat jiné priority. Řešení kriminality a sociálního napětí již nemělo být pro nás důležité. Pro většinu dlouholetých či dokonce zakládajících členů ODS v Litvínově byla změna priorit a osob ve vedení organizace naprosto nepřijatelná. Právě kvůli tomu, že jsme roky prosazovali bezpečnost a čistotu ve městě, jsme měli stálou důvěru a podporu voličů. Program byl věrohodný a byl plněn. Navíc litvínovskou organizaci začali najednou reprezentovat lidé, které jsme nemohli akceptovat. Proto jsme jako nezávislí kandidovali za Hnutí Otevřená radnice a do voleb šli s programem, který se ztotožňoval s naší dlouholetou filozofií. Všech pětadvacet kandidátů Hnutí Otevřená radnice byli buď dlouholetí či zakládající členové místní organizace ODS v Litvínově, bývalí radní, zastupitelé, nebo rodinní příslušníci a pouze pod jinou značkou chtěli pokračovat ve své práci a aktivitách pro město Litvínov. O správnosti našeho rozhodnutí svědčí podpora voličů, kteří nám umožnili zasednout v zastupitelstvu města, zatímco ODS ve volbách s novým programem neuspěla.

Co se změnilo, že jste se rozhodli vrátit do ODS a v zastupitelstvu dál pracovat jako členové této strany?

Předně jsme byli osloveni ODS a vyzváni k návratu. Za druhé to byl odchod těch, kteří propadli ve volbách a byli pro nás jako straničtí kolegové nepřijatelní. Litvínovská ODS se vrací zpět k původním myšlenkám a aktivitám. Místní organizace se potýkala s nedostatkem aktivních a pracovitých členů. Pro všechny, kteří jako nezávislí kandidovali za Hnutí Otevřená radnice, je ODS srdeční záležitostí. Pro ODS pracovali dlouhé roky, 16 let i více, ztotožňovali se s pravicovými ideály strany, hájili svobodu, právní stát apod. Proto jsme se v době, kdy se místní organizace ODS v Litvínově ocitla v krizi, rozhodli k návratu. Dál chceme pro Litvínov pracovat pod značkou ODS a prosazovat vše, co je naší prioritou už roky.

Co nyní od vás mají očekávat vaši voliči?

Pro ně se nic nemění. Komunální politika je o osobnostech a o aktivitách, které je nutné pro konkrétní město vykonávat. My dál chceme prosazovat čistotu a bezpečí. To je pro město nejdůležitější, řekněme, elementární komunální základ. Je ve městě včas odklizen sníh? Jsou vyvezené odpadky? Můžeme bez obav poslat děti samotné na sportovní kroužky a do Lidušky? Chceme také podporovat místní podnikatele, protože bez podnikatelů je město mrtvé. Chceme město zbavit zbytečných zákazů, kterých je všude plno a ztěžují lidem život. A je třeba snížit koeficient daně z nemovitostí, aby bydlení a vlastnictví nemovitostí bylo v Litvínově levnější. Dál budeme plnit všechny body našeho volebního programu, který se nijak neodkláněl od dlouhodobé politiky ODS v Litvínově. Ta už má voličům opět co nabídnout. Aktivní a schopné lidi, kteří v životě dokázali, že si umí poradit a poradí si i s problémy, které Litvínov trápí.