Okrádala zaměstnavatele

Mostecká vyšetřovatelka obvinila 21letou ženu ze spáchání trestného činu zpronevěry. Ta získala důvěru pro práci v jisté provozovně určenou rodičům s dětmi. Stíhaná měla odpovědnost ke svěřeným finančním prostředkům, zboží a k zásobám materiálu. Toho Mostečanka využila a zaměstnavatele připravila o 150 tisíc korun. Podle policistů si ponechala přijaté platby od zákazníků. Vynalézavým způsobem obešla pokladní systém a nejméně v 696 případech ji do kapsy spadly peníze za vybrané vstupné nebo prodané zboží. Nejméně ve 4 případech měla provést storno již zaúčtovaných položek a lstí tak zakrýt prodej nabízených služeb. Snad to ženě za to stálo, protože místo poctivě vydělaných peněz může od soudu odejít, vzhledem k výši škody, až s pětiletým trestem odnětí svobody.