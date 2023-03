Chataři se vracejí do svých zahradních chat

Krásnobřezenští policisté v souačasné době pátrají po pachateli, který se v průběhu týdne vloupal do zahradní chaty v obci Růžová. Z této chatky následně po prohledání odcizil rybářské pruty, naviják y a další příslušenství. Zároveň si odnesl i dětské kolo. Svým jednáním způsobil celkovou škodu kolem 17 tisíc korun. Jedná se o jednu z prvních zahradních chatek, do které se pachatel vloupal po zimním období. Vracení se do chat může být určitým signálem pro pachatele, že opět chataři budou navážet cenněnjší věci a potraviny, které před zazimováním odvezli.

Máme pro vás pár rad, které mohou pomoci a váš majetek ochránit. Ať už zahradní chaty nebo celoročně obývané objekty se často stávají terčem zlodějů. Ti jsou si totiž dobře vědomi toho, že zabezpečení těchto nemovitostí někteří lidé podceňují. Existují přitom možnosti a jednoduché rady, které pomohou lépe chránit váš majetek.

Jestli budete na chatu nebo na chalupu jezdit již jen na víkendy, určitě si pořiďte kvalitní bezpečnostní zámek a kování (to zámečník stačí vyměnit za odpoledne). Dobře zajistěte okna. Pevná mříž, i když se přes ně na svět nedíváte rádi, ataku zlodějů odolá lépe než okenice.

Další rady a opaření: