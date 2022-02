Okruhová škola 2022: Zajistěte si místo včas!

Autodrom Most vyhlašuje termín okruhové školy, do které se mohou hlásit zájemci z řad široké veřejnosti. Dvoudenní kurz je určen pro žadatele o FIA národní licenci „NTD-C“, s níž se mohou účastnit sportovních podniků konaných na okruzích například v rámci zóny střední Evropy.

Autodrom Most pořádá Okruhovou školu jednou ročně a letošní termín připadl na 2. a 3. března. Program školy je postaven na individuálním přístupu, který zohledňuje dosavadní zkušenosti účastníků. Přihlásit se tak může jak naprostý začátečník, tak i zkušený amatérský závodník, který chce zdokonalit svou techniku. V průběhu dvou dnů si účastníci projdou jak teoretickou, tak praktickou část a osvojí si všechny klíčové aspekty okruhového závodění. V teoretické části se seznámí se všeobecnými principy, sportovními a technickými řády FIA a FAS AČR a technikou sportovní jízdy. Praktická část, kterou povede Ivan Novák, zkušený okruhový jezdec a účastník Rallye Dakar, se už odehraje na závodním okruhu a zaměří se na techniku jízdy, praktický nácvik jízdy po dráze a v jednotlivých sekcích, včetně startovní procedury.

Spodní hranice věku účastníků je 14 let a žadatelé do 16 let mohou startovat ve sportovních vozech a monopostech do objemu motoru 1600 ccm. Nad tento věkový limit neplatí žádné další omezení. Okruhovou školu lze absolvovat jak v závodních speciálech, tak i v sériovém voze bez zvláštního vybavení.

Pro zájemce je v nabídce i pronájem sportovních a závodních vozů. Absolventi obdrží potvrzení o absolvování okruhové školy a mohou žádat o vydání licence na Autoklubu ČR. „Licence, jejíž podmínkou je absolvování okruhové školy, opravňuje držitele k účasti na závodech, které jsou zapsané v kalendáři FIA a Autoklubu ČR. Tím jsou oficiálně garantovány standardy a bezpečnostní kritéria nezbytná pro každý závod,“ vysvětluje jeden z přínosů Michal Marek, ředitel okruhové školy.