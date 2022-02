Most má na Hněvíně svou ferratu

Město Most má novou turistickou atrakci na Hněvíně. Jde o zajištěnou lezeckou cestu ve skále, takzvanou ferratu. Je jednosměrná a lezce dovede od staré vodárny k jeskyni pod hradem. Má dvě cesty – lehčí, označovanou jako „A“, a těžší „béčko“.

Návštěvníci musí v první řadě dbát na svou bezpečnost a jsou povinni dodržovat návštěvní a provozní řád, mimo jiné nechodit na ferratu za mokra či v zimě, kdy jsou kameny kluzké. Vstup na ferratu je pouze v odpovídajícím vybavení. K jeskyni se lze dostat i druhou stranou, od vyhlídky nad Souší. Na lepším přístupu, který lze absolvovat i bez speciálního vybavení, se ještě pracuje.

„Kromě těch samotných ferrat chceme dál revitalizovat území směrem k jeskyni na Hněvíně. Zaměříme se na přístup do jeskyně jako takové, chceme tam udělat dřevěnou terasu se zábradlím a směrem do jeskyně schodnice, aby byl přístup do ní pro návštěvníky komfortnější,“ popisuje náměstek primátora Marek Hrvol.