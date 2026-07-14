Práce na rekonstrukci litvínovského koupaliště pokračují

Rekonstrukce letního koupaliště pokračuje. Červen přinesl zásadní stavební práce i první technická překvapení.
Rekonstrukce letního koupaliště Koldům pokračovala během června podle schváleného harmonogramu. Po dokončení přípravných a demoličních prací se stavební činnost přesunula především k samotným bazénovým vanám, technologickému zázemí a novým rozvodům.
V průběhu měsíce byly dokončeny veškeré bourací práce, které vytvořily prostor pro navazující stavební úpravy. Současně byla demontována původní bazénová technologie a odkryta konstrukce strojovny. Její skutečný technický stav potvrdil nutnost rozsáhlejší sanace. Na základě doporučení statika bude strop strojovny zajištěn ocelovým nosníkem. Následovat bude kompletní sanace železobetonových konstrukcí, nová vnější hydroizolace i oprava střešní konstrukce. Součástí technologického zázemí je také vyrovnávací nádrž sousedící se strojovnou. I ta projde kompletní sanací a bude nově vystrojena bazénovou fólií. V okolí objektu budou následně dokončeny terénní úpravy a za filtrační technologií vznikne nová opěrná zeď. 🩵
Významné práce probíhaly také přímo v bazénových vanách. Z jejich dna byly odstraněny všechny dodatečně provedené vrstvy, které se během desetiletí postupně navršily při předchozích opravách. Odkrytím původních konstrukcí se potvrdilo, že zejména padesátimetrový plavecký bazén a velký dětský bazén měly v minulosti opakované problémy s úniky vody. Dodatečné vrstvy byly ve značné míře degradované, oddělené od původní železobetonové konstrukce a nebylo možné je zachovat.
Po jejich odstranění se v padesátimetrovém bazénu znovu objevily původní keramické plavecké dráhy i historické bazénové osvětlení, které si mohou pamatovat už jen nejstarší návštěvníci koupaliště. Tyto původní prvky však již neodpovídají současným technickým požadavkům, a proto budou překryty novou železobetonovou vrstvou, která zajistí vyrovnání dna i jeho dlouhodobou stabilitu.
Další významný zásah proběhl v horní části bazénových van. Zhlaví bazénů bylo přesně odříznuto stěnovou pilou, aby zde mohla vzniknout nová železobetonová konstrukce pro budoucí přelivné žlaby. Právě při odkrytí konstrukcí se objevilo jedno z největších překvapení celé stavby. Ukázalo se totiž, že stěny padesátimetrového bazénu jsou podstatně tenčí, než předpokládala původní projektová dokumentace. Namísto uvažované tloušťky přibližně 400 mm byla na některých místech zjištěna skutečná tloušťka pouze okolo 200 až 250 mm. Z tohoto důvodu bylo nutné provést nové statické posouzení a navrhnout jejich zesílení, které zajistí požadovanou bezpečnost a životnost celé konstrukce. Na stavbě pokračují také práce na nové bazénové technologii. Byly provedeny první jádrové vrty pro budoucí rozvody a ve druhé polovině června byla zahájena montáž jednotlivých technologických prvků.
Během června bylo rovněž provedeno tlakové čištění stávající dešťové kanalizace a její následná kamerová prohlídka. Ta odhalila propad části kanalizace určené pro vypouštění bazénů. Zjištěný stav bude nutné řešit výměnou poškozeného úseku, aby byla zajištěna bezproblémová funkce celého systému.
Rekonstrukce staršího objektu vždy přináší situace, které není možné odhalit pouze z projektové dokumentace. Řada skutečností se projeví až po odkrytí konstrukcí. Proto jsou v průběhu stavby průběžně zpracovávány změnové listy, které reagují na skutečný stav objektu. Jedná se například o doplnění prací spojených s manipulací původní dlažby, odstranění skrytých betonových konstrukcí kolidujících s novými rozvody, úpravy rozsahu bouracích prací, sanace konstrukcí bazénových van nebo zesílení stěn padesátimetrového bazénu. Současně jsou však průběžně hledána i technická řešení, která přinášejí finanční úspory a část víceprací kompenzují – například úpravou rozsahu odvodňovacích žlabů, změnou odvodnění nebo optimalizací dalších konstrukcí.
K dnešnímu dni činí objem projednávaných víceprací přibližně 2,89 mil. Kč bez DPH, což představuje zhruba 5,4 % z původní ceny díla ve výši 53,9 mil. Kč bez DPH. Většina těchto změn souvisí se skutečným stavem více než šedesát let starých konstrukcí, který nebylo možné před zahájením stavby bez destruktivních zásahů spolehlivě zjistit.
Hlavním cílem všech navržených úprav je zajistit, aby bylo koupaliště po dokončení bezpečné, spolehlivé a sloužilo návštěvníkům dalších mnoho desetiletí.
Projekt je realizován ve spolupráci s městem Litvínov.