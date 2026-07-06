Budou zase vedra. Chovejte se u vody bezpečně: Jediná chyba může mít fatální následky

Pobyt u vody může během okamžiku změnit odpočinkový den v boj o život. Život není hra. S příchodem letních prázdnin tráví stále více lidí volný čas u rybníků, jezer, řek i koupališť. Přestože je pobyt u vody spojen především s odpočinkem a zábavou, každoročně dochází k řadě tragických událostí, kterým lze často předejít dodržováním základních pravidel bezpečnosti.
Policie České republiky proto dlouhodobě realizuje preventivní projekt Bezpečně u vody, jehož cílem je upozorňovat na rizika spojená s koupáním, plaváním, vodní turistikou i používáním různých rekreačních plavidel a pomůcek.
Projekt Bezpečně u vody upozorňuje také na bezpečnost při plavání i rekreační plavbě na paddleboardech, kánoích, kajacích, raftech, člunech nebo plachetnicích. Každá plavba se může během několika okamžiků změnit v boj o život, proto by samozřejmostí mělo být používání vhodných plovacích nebo záchranných vest, a to nejen u dětí a neplavců, ale i u zkušených plavců. Pád do vody může doprovázet šok, zdravotní komplikace nebo vyčerpání, které mohou výrazně omezit schopnost doplavat ke břehu.
Stejnou pozornost je potřeba věnovat samotnému koupání. Nikdy nepřeceňujte své plavecké schopnosti ani aktuální zdravotní stav. Na větších vodních plochách je vhodné používat plaveckou bójku, která zvyšuje viditelnost plavce a v případě únavy nebo zdravotních potíží může posloužit jako opora. Děti a osoby, které nejsou dobrými plavci, by měly být vybaveny odpovídajícími plovacími pomůckami a pod neustálým dohledem dospělé osoby.
Policisté zároveň upozorňují na nebezpečí jezů, silných proudů a dalších rizikových míst. Pod jezy se nikdy nekoupejte a v případě, že se někdo dostane do potíží, nevstupujte bez rozmyslu do vody. Nejprve přivolejte pomoc na linkách 155 nebo 112 a pokud je to možné, pomozte postiženému ze břehu vhodnou pomůckou.
Desatero bezpečného chování u vody
1. Nepodceňujte své síly
Plavání v přírodních nádržích je fyzicky náročnější než v bazénu. Nezkoušejte plavat daleko od břehu, pokud si nejste stoprocentně jistí svou kondicí. Pamatujte, že cestu zpět musíte zvládnout i v únavě.
2. Do vody vstupujte postupně
Nikdy neskákejte do vody rozpálení a zpocení. Náhlý teplotní šok může způsobit vážné zdravotní komplikace. Tělo je potřeba ochladit postupně.
3. Alkohol k vodě nepatří
Alkohol zpomaluje reakce, snižuje schopnost správně vyhodnotit situaci a vede k přeceňování vlastních sil. Právě to bývá častou příčinou tragických událostí.
4. Neskákejte do neznámých vod
Pod hladinou mohou být kameny, pařezy nebo mělčina. Skok do neznámé vody může mít fatální následky.
5. Respektujte značení a varování
Zákazy koupání a výstražné cedule mají svůj důvod. Chraňte své zdraví a dodržujte je.
6. Své děti mějte neustále pod dohledem
Dítě se může utopit velmi rychle a často zcela tiše. Neponechávejte děti u vody bez dozoru ani na okamžik.
7. Nepřeceňujte nafukovací pomůcky
Lehátka, matrace nebo nafukovací kruhy nejsou záchranné prostředky. Vítr je může během chvíle odnést daleko od břehu.
8. Při bouřce nebo silném větru vodu okamžitě opusťte
Zhoršené počasí výrazně zvyšuje riziko úrazu i komplikací při případné záchraně.
9. Naučte se základy první pomoci
Znalost resuscitace může zachránit lidský život. V případě nouze vždy volejte linku 155 nebo 112.
10. Buďte všímaví ke svému okolí
Pokud si všimnete člověka v nesnázích, neváhejte přivolat pomoc. Včasná reakce může rozhodnout o záchraně života.