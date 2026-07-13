Na Matyldě se začala stavět nová pumptracková dráha

Na Mostecké Matyldě se začala budovat nová pumptracková dráha. Na stavbu ve výši 5,7 mil. Kč se městu Most podařilo získat dotační prostředky ve výši 30 procent uznatelných nákladů. Tato oblíbená sportovní atrakce se nyní dočká vyšší úrovně. Původně zde byla přírodně vymodelovaná a zhutněná půda, kterou nahradí asfaltová bezúdržbová dráha. Ta bude mnohem kvalitnější a cyklistům nabídne vyšší prožitek jízdy. Práce by měly být dokončeny ještě letos.
Pumptracková dráha na Matyldě je určena pro milovníky adrenalinu a bikrosových kol a to pro začátečníky i zkušené. Překážky jsou vysoké metr až 1,45 metru. Cyklisté na ní využívají jako hnací sílu pumpování, tedy pohyb nahoru a dolů. Cvičí tím rovnováhu a různé dovednosti.