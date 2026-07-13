Lékaři mostecké nemocnice varují: Přibývají vážné úrazy na elektrokoloběžkách

Dětské oddělení Nemocnice Most eviduje se začátkem prázdnin zvýšený počet dětských pacientů po úrazech na kolech a elektrokoloběžkách.
Velmi často se podle lékařů jedná o situace, kdy děti nemají při jízdě nasazenou helmu. „Jen na našem dětském a dorostovém oddělení jsme v poslední době zaznamenali zvýšený počet dětských pacientů s úrazy po pádech z kola nebo elektrokoloběžky. Řada z těchto dětí přitom nebyla vybavena ochrannou helmou. Právě helma přitom může výrazně snížit riziko vážného poranění hlavy a dalších závažných následků,“ říká primářka dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most Marie Váchová a dodává: „Prosíme rodiče i všechny dospělé, dohlédněte na to, aby děti při jízdě na kole i elektrokoloběžce vždy nosily helmu. A platí to i pro dospělé – ochrana hlavy může rozhodnout o tom, jak vážné následky bude mít pád nebo nehoda. Kontrolujete své děti, zda mají při jízdě na kole nebo koloběžce správně nasazenou a zapnutou helmu.“