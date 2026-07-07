Děti ohrožují nové návykové látky

Nové návykové látky se stále častěji objevují mezi dětmi a dospívajícími. Rodiče přitom mnohdy nemají dostatek informací o tom, jak tyto látky vypadají, jaká rizika představují nebo jak včas rozpoznat varovné signály jejich užívání.
Na tuto aktuální situaci reagoval Ústecký kraj, který během června financoval sérii bezplatných besed pro rodiče a širokou veřejnost zaměřených na problematiku nových návykových látek a jejich rizik.
Besedy se uskutečnily v Ústí nad Labem, Děčíně, Mostě, Rumburku a Teplicích. Jednotlivá města zajistila prostory pro konání akcí a jejich propagaci prostřednictvím svých informačních kanálů. Celkem se besed zúčastnilo přibližně 260 osob z řad veřejnosti.
Odborným realizátorem byl spolek Světlo Kadaň, přednášky zajišťovali adiktologové Petra Broumská (adiktoložka, metodička a lektorka služeb primární prevence) a Richard Vodička (adiktolog v Poradně pro závislosti a ambulantní léčbu). Účastníkům předali aktuální informace o nejčastěji se vyskytujících návykových látkách mezi dětmi a mladistvými, jako jsou kratom, elektronické cigarety (vapy), nikotinové sáčky nebo syntetické a semisyntetické kanabinoidy. Součástí programu byla také výstavka těchto výrobků, která rodičům umožnila seznámit se s jejich podobou, balením i způsoby, jakými jsou nabízeny mladým lidem.
Významná část besed byla věnována praktickým doporučením pro rodiče. Odborníci vysvětlovali, jaké změny v chování dítěte mohou signalizovat problém, jak s dětmi citlivě a otevřeně hovořit o návykových látkách, jaké komunikační přístupy jsou účinné, a kterým je naopak vhodné se vyhnout. Současně představili síť odborných služeb, na které se mohou rodiče obrátit v případě potřeby.
Cílem besed bylo zvýšit informovanost rodičů a další veřejnosti o aktuálních trendech v oblasti nových návykových látek, posílit jejich schopnost včas rozpoznat rizikové situace a podpořit otevřenou komunikaci s dětmi o návykových látkách jako důležitou součást prevence rizikového chování.