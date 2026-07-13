Student vytvořil on-line průvodce vrchem Bořeň

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redakce HL
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Boren bNa Bořeň teď můžete vystoupat kliknutím. Student geoinformatiky Štěpán Málek vytvořil on-line průvodce s interaktivní mapou, 3D modelem a autentickými záběry z více než deseti výstupů. Webová stránka vznikla jako součást jeho bakalářské práce na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakultě životního prostředí. Cílem je zpřístupnit zajímavé lokality pomocí moderních on- line nástrojů. Aplikace je pro ty, kdo nemohou na kopec vylézt, ale pochopitelně nejen pro ně.

Hora Bořeň, tyčící se nad městem Bílina v Českém středohoří, je jednou z nejvýraznějších dominant regionu. Tento znělcový masiv, s nadmořskou výškou 539 metrů, vznikl v důsledku sopečné činnosti v období třetihor. Postupná eroze a mrazové zvětrávání mu daly jeho charakteristickou siluetu. Vrchol hory byl odpradávna považován za magické místo, spojené s mnoha pověstmi a legendami. Již v 19. století se stal cílem turistů a horolezců. Boren cPod Bořní se nachází pozůstatky staré botanické zahrady, která byla kdysi součástí rozsáhlejšího přírodovědného projektu. Mapu najdete na projects.fzp.ujep.cz.  Štěpán Málek získal za svou práci od města Teplice stipendium.

 

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