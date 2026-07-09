Zbraňová amnestie skončila

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Výsledkem je 408 odevzdaných zbraní, 12 162 kusů střeliva a 87 kusů munice v rámci Ústeckého kraje.

Zbraňová amnestie, kterou zákon označuje jako zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování, bývá tradičně spojena s významnými změnami v oblasti zbraňové legislativy. Stejně je tomu i letos. Od 1. ledna 2026 totiž nabyla účinnosti rozsáhlá novela zákona o zbraních a střelivu, která přinesla řadu novinek pro držitele zbraní i širokou veřejnost. Současně odstartovala již šestá zbraňová amnestie v historii České republiky.

Předchozí zbraňové amnestie proběhly v letech 1996, 2003, 2009, 2014 a 2021.

Aktuální zbraňová amnestie v České republice trvala sedmadvacet týdnů, od 1. ledna do 30. června 2026. V jejím průběhu mohli lidé bez hrozby postihu odevzdat nelegálně držené zbraně na kterékoli služebně Policie České republiky.

Ústecký kraj zaznamenal významný výsledek v rámci letošní zbraňové amnestie. Občané zde odevzdali celkem 408 kusů zbraní, 12 162 kusů střeliva a 87 kusů munice.

Konkrétně:

  • 16 kusů zbraní kategorie R1 (dříve kategorie A – zakázané).
  • 247 kusů zbraní kategorie R3 (dříve kategorie B – podléhající povolení).
  • 145 kusů zbraní kategorie R4 (dříve kategorie C – podléhající ohlášení).

Pro srovnání, při minulé amnestii v roce 2021 bylo odevzdáno:

  • 6 kusů zbraní kategorie A – zakázané.
  • 146 kusů zbraní kategorie B – podléhající povolení.
  • 104 kusů zbraní kategorie C – podléhající ohlášení.
  • 3 527 kusů střeliva.

Zbraňová amnestie 2026

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