Zbraňová amnestie skončila

Výsledkem je 408 odevzdaných zbraní, 12 162 kusů střeliva a 87 kusů munice v rámci Ústeckého kraje.
Zbraňová amnestie, kterou zákon označuje jako zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování, bývá tradičně spojena s významnými změnami v oblasti zbraňové legislativy. Stejně je tomu i letos. Od 1. ledna 2026 totiž nabyla účinnosti rozsáhlá novela zákona o zbraních a střelivu, která přinesla řadu novinek pro držitele zbraní i širokou veřejnost. Současně odstartovala již šestá zbraňová amnestie v historii České republiky.
Předchozí zbraňové amnestie proběhly v letech 1996, 2003, 2009, 2014 a 2021.
Aktuální zbraňová amnestie v České republice trvala sedmadvacet týdnů, od 1. ledna do 30. června 2026. V jejím průběhu mohli lidé bez hrozby postihu odevzdat nelegálně držené zbraně na kterékoli služebně Policie České republiky.
Ústecký kraj zaznamenal významný výsledek v rámci letošní zbraňové amnestie. Občané zde odevzdali celkem 408 kusů zbraní, 12 162 kusů střeliva a 87 kusů munice.
Konkrétně:
- 16 kusů zbraní kategorie R1 (dříve kategorie A – zakázané).
- 247 kusů zbraní kategorie R3 (dříve kategorie B – podléhající povolení).
- 145 kusů zbraní kategorie R4 (dříve kategorie C – podléhající ohlášení).
Pro srovnání, při minulé amnestii v roce 2021 bylo odevzdáno:
- 6 kusů zbraní kategorie A – zakázané.
- 146 kusů zbraní kategorie B – podléhající povolení.
- 104 kusů zbraní kategorie C – podléhající ohlášení.
- 3 527 kusů střeliva.