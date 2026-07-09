Za neplacení alimentů hrozí tříletý trest

Zpravidla jsme zvyklí, že alimenty neplatí muži. Tentokrát si ale od policejní vyšetřovatelky převzala obvinění 40letá žena z Kladna, a to ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy. Ta zřejmě zapomněla, že ji po světě běhají dcery narozené v Mostě. Těch je hned pět. Okresní soud v Mostě před několika roky ženě určil, že bude na každé z dětí přispívat částky ve výši od 1500 do 2500 korun. Celkem částka byla 10 tisíc korun měsíčně k rukám otce. Peníze neposílala, ačkoliv stíhaná zdravotně omezená nebyla, nedostatečné majetkové možnosti nemá a ani ji v tom nebránily žádné závažné okolnosti. Přesto od počátku této soudem dané povinnosti neposlala na alimentech ani korunu a do současné doby se dluh ženy vyšplhal bez pár tisícovek na téměř 400 tisíc korun. Loňský rok tedy poslala otci zhruba 5 tisíc korun, prý jako kapesné pro děti.
Obviněná neplněním zákonné povinnosti posílat výživné vystavila oprávněnou osobu do nebezpečí nouze. Otec musel požádat o pomoc a základní potřeby dětí musely být pak hrazeny pomocí dávek státní sociální podpory různými příspěvky. Žena z Kladna stane před soudem, a v případě uznání viny muže odejít až tříletým trestem.