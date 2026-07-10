Zápas mosteckých fotbalistů s Horním Jiřetínem odstartuje novou sezónu

Výjezd mosteckých fotbalistů z FK Baním Most – Souš do Horního Jiřetína odstartuje zápasový program A – týmu před novým soutěžním ročníkem. První zápas sezóny 2026/2027 se odehraje na půdě nováčka krajského přeboru v sobotu 11. července od 10 hodin.
Premiérové zápasové minuty v dresu Baníku dostanou testovaní hráči. Do utkání by měli zasáhnout obránci Hora a Vlček a záložníci Sheye, Polívka a Vopat. „Budou mít dost prostoru se ukázat. Čeká je spousta tréninků i přípravných zápasů, takže je budeme moct dobře poznat,“ uvedl trenér Pavel Horváth. Ten zátěž rozloží v Horním Jiřetíně na všechny své svěřence. „Každý by měl dostat přibližně poločas, protože hráči toho budou mít asi plné zuby po náročném tréninkovém programu,“ uvedl.
TJ Sokol Horní Jiřetín je nováčkem páté nejvyšší soutěže, v krajském přeboru se potká s naším béčkem. Suverénně totiž ovládl šestou ligu, když z 28 zápasů jich 20 vyhrál, 6 remizoval a 2 prohrál, vše s vysoce aktivním skóre 86:41. Nejlepším střelcem mužstva byl v minulém ročníku Ondřej Kopaničák, který skóroval dvaadvacetkrát.