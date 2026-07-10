Hotovo, cesta z Vysoké Pece do Černic přes lom ČSA je otevřená

Dnes těžaři otevřeli cestu mezi Vysokou Pecí a Černicemi po dně lomu ČSA. Na vjezdu z obou stran na návštěvníky čekají vítací tabule. Ještě chybí směrové šipky, ale zabloudit se prakticky nedá. Stačí jet po bílé cestě, která se lomem táhne jako saténová stužka. „Cesta není cyklostezka, jen jsme opravili naši hospodárnici, cestu, kterou využívala naše technika. Tak je k tomu také nutné přistupovat. Není to ideální, ale pro pěší i cyklisty příjemné. Protože cesta vede lomem, prosíme návštěvníky, aby se drželi trasy a respektovali zákaz vstupu do nepřístupných částí. Nikdo se nemusí bát, že by něco neviděl. Z Jezerní vyhlídky, která je přístupná ve stoupáku pod Černicemi, je dobře vidět rekultivace, část s přirozenou obnovou, sanační práce v lomu i jezero, které vzniká na dně lomu,“ uvádí mluvčí skupiny Sev.en Česká energie Eva Maříková.