Stavba litvínovské plovárny pokračuje

Nová plavecká hala roste podle harmonogramu a stavba se posouvá do další fáze.
Na stavbě nové plavecké haly pokračují práce ve všech podlažích i v přilehlém venkovním prostoru.
V 1. nadzemním podlaží probíhají dokončovací práce v interiérech. Dokončují se obklady stěn, osazují se rámy dveří a oken, montují se stropní podhledy a postupně dochází ke kompletaci jednotlivých místností.
Ve 2. nadzemním podlaží se finalizuje těleso pětadvacetimetrového bazénu. Současně byly zahájeny práce na obkladech rekreačního bazénu a začíná také obkládání stěn. Probíhá rovněž osazování rámů dveří a oken.
Ve 3. nadzemním podlaží pokračují práce na obkladech stěn a pokládce dlažeb. Byla zahájena příprava pro osazení saun. Parní komora je již kompletně obložena a práce probíhají také na venkovní terase wellness zóny.
V exteriéru byly provedeny kamerové zkoušky kanalizace. Jsou založeny základy pro budoucí venkovní pokladnu a úschovnu kol. Finalizují se jižní opěrné zídky, zábradlí a fasáda objektu. Nadále pokračují zemní práce související s výstavbou budoucího parkoviště a přilehlých komunikací.
Celkově stavba pokračuje podle harmonogramu a přesouvá se do další fáze.