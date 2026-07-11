Tramvajová výluka v celém úseku Most – Litvínov

Z důvodu plánované údržby tramvajové trati se v sobotu 11. července 2026 rozšiřuje výluka na linkách č. 2 a 4.
Tramvaje v tento den nevyjedou a budou komplet nahrazeny autobusy.
Výluka na lince č. 4 bude v tento den prodloužena z úseku Záluží, Chempark až do stanice Most, Dopravní podnik.
Současně bude probíhat kompletní výluka linky č. 2 v úseku Most, nádraží – Most, Dopravní podnik – Most, Velebudická.
🚌 Náhradní autobusová doprava (NAD) pojede v celé trase z Mostu do Litvínova a zpět, v plném rozsahu podle současných jízdních řádů – časy odjezdů se nemění!
Úsek Litvínov, Citadela – Záluží: Zastávky NAD zůstávají beze změn tam, kde jste zvyklí.
Přehled zastávek náhradní autobusové dopravy v úseku Záluží – Most:
• Záluží, Chempark – zastávka u otočky tramvají
• Záluží, čerpací stanice – zastávka na hlavní silnici
• Záluží, doprava – zastávka na hlavní silnici
• Most, rozcestí Kopisty – zastávka na hlavní silnici
• Most, Železničářů – zastávka na hlavní silnici
• Most, Souš – zastávka na hlavní silnici
• Most, Chomutovská – autobusová zastávka linek č. 16 a 30 „Zimní stadion“ (ul. Rudolická)
• Most, TESCO – autobusová zastávka linek č. 16 a 30 „TESCO“ (ul. Rudolická)
• Most, nádraží – autobusová zastávka linek č. 5, 10, 12, 20, 22 a 30 „Rudolická, MUS, a.s.“ (ul. Rudolická)
• Most, zimní stadion – zastávka na hlavní silnici (tř. Budovatelů)
• Most, sportovní hala – zastávka na hlavní silnici (tř. Budovatelů)
• Most, obchodní dům PRIOR – autobusová zastávka linek č. 5, 17, 18 a 30 „Obchodní dům PRIOR“ (tř. Budovatelů)
• Most, 1. náměstí – autobusová zastávka linek č. 5, 16, 17, 30 a 31 „1. náměstí“ (tř. Budovatelů)
• Most, Čs. mládeže – autobusová zastávka linky č. 31 „Čs. mládeže“ (tř. Budovatelů)
• Most, Dopravní podnik – autobusová zastávka linek č. 9, 17 a 31 „Dopravní podnik“ (tř. Budovatelů)
• Most, Zahradní – zastávka na hlavní silnici
• Most, Velebudická škola – ZASTÁVKA ZRUŠENA (bez náhrady)
• Most, Velebudická – autobusová zastávka linky č. 25