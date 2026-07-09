Staň se noční šelmou a vyraz na běh nočním Mostem

Vezmi si čelovku, nabij baterie a připrav se na výjimečný večer ve městě na úpatí Krušných hor. Přesně za měsíc, tj. v sobotu 8. srpna 2026, zažiješ mimořádnou atmosféru při závodě NN Night Run v Mostě. Ale čeká tě ten den mnohem víc.
Hlavním bodem programu jsou tratě 10 km (Night Run) či charitativní pětka (5 km v rámci Avon Běh). Trasa závodu velmi často téměř celá míjí městský ruch a vede kolem malebné vodní nádrže Matylda nebo přes půvabný rekreační areál Benedikt. Děti si zaběhnou svůj běh a nebo pak s rodiči nenáročnou tříkilometrovou trasu.
Tisíce běžců s rozsvícenými čelovkami, pohybující se v noční tmě, vytvoří hypnotizující světelnou podívanou odrážející se na hladině vody. Dvanáctý ročník NN Night Run v Mostě nabídne nezapomenutelnou zábavu pro všechny věkové kategorie.
Akce je podpořena Ústeckým krajem.