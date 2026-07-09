Je to jisté! Divadelní piknik bude příští rok opět v Mostě!

Národní institut pro kulturu požádal spolupořadatele Divadelního Pikniku v Mostě, město Most, Městské divadlo v Mostě, ZUŠ F. L. Gassmanna a DS Odevšad, o prodloužení spolupráce také pro rok 2027.
„Důvodem je současná situace ve Volyni, kde se v bezprostřední blízkosti hlavního festivalového prostoru realizuje výstavba obchodního centra. V této chvíli proto není jisté, zda bude možné festival v jeho původním působišti uspořádat,“ informovali pořadatelé Divadelního pikniku, jehož sedmidenní působení skončilo před několika dny v Mostě.
Prodloužení spolupráce o jeden rok představuje podle pořadatelů řešení, které umožní zachovat kontinuitu festivalu a zároveň poskytne prostor pro vyjasnění podmínek jeho dalšího směřování. „S ohledem na probíhající přípravu nové strategie rozvoje Národního institutu pro kulturu bude dlouhodobá spolupořadatelská smlouva na dobu neurčitou uzavřena od roku 2028. Všichni mostečtí partneři s prodloužením spolupráce pro rok 2027 souhlasili a potvrdili svůj zájem podílet se na pořádání Divadelního Pikniku také v dalších letech. Společným cílem všech partnerů je zajistit festivalu stabilní zázemí, kontinuitu a podmínky pro jeho dlouhodobý rozvoj,“ dodává pořadatel.