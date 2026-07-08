Klinika úrazové chirurgie v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem má nového přednostu

Od 1. července je přednostou Kliniky úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Lubomír Kopp. Ve funkci střídá dosavadního přednostu MUDr. Karla Edelmanna. Ten v ústecké nemocnici pracoval 42 let. Nadále však zůstává součástí týmu jako řadový lékař.
„Doktoru Edelmannovi patří poděkování za jeho dlouholetou práci, kterou odvedl ve prospěch Kliniky úrazové chirurgie i celé Masarykovy nemocnice. Během svého působení se významně podílel na rozvoji pracoviště, odborném růstu jeho zaměstnanců i na zajištění kvalitní péče pro pacienty z celého Ústeckého kraje. Velmi si vážím toho, že své bohaté zkušenosti bude i nadále předávat jako člen lékařského týmu kliniky. Současně přeji doktoru Koppovi mnoho úspěchů v nové funkci a jsem přesvědčen, že naváže na dosavadní úspěšné směřování pracoviště,“ uvedl ředitel Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Aleš Chodacki.
„Je pro mě velkou ctí a zároveň závazkem přebírat funkci po mých úspěšných předchůdcích, kteří postupně stáli v čele ústecké traumatologie od jejího vzniku před 74 lety. V blízké budoucnosti budeme čelit výzvám na poli atestačního vzdělávání lékařů, zajištění superspecializované traumatologické péče pro obyvatele Ústeckého kraje, udržení regionální péče o úrazy napříč nemocnicemi v kraji i obnovení personálních a provozních kapacit v rámci Masarykovy nemocnice. Pevně věřím, že Klinika úrazové chirurgie, garantující jako jediná v kraji vzdělávání v oboru a tvořící srdce vysoce specializovaného centra traumatologické péče, bude s podporou Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní nadále úspěšně plnit všechny své funkce,“ uvedl v souvislosti se svým jmenováním Lubomír Kopp.
Nový přednosta působí na pracovišti úrazové chirurgie v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem 23 let. Během své profesní kariéry se specializoval zejména na oblast chirurgie hlezna a nohy, v níž je v současnosti odbornou veřejností považován za světovou špičku. Je členem expertní skupiny světové organizace AO (pracovní skupiny pro otázky osteosyntézy). Vedle klinické praxe se věnuje také pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti na 2. a 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde rovněž působí jako školitel postgraduálního studia. Na domácím pracovišti zastával řadu odborných a organizačních funkcí a dlouhodobě se podílí na rozvoji a zavádění moderních léčebných postupů v oblasti úrazové chirurgie. V současnosti se jakožto člen výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii podílí na přípravě společného atestačního vzdělávacího programu pro ortopedy a traumatology.
Ve funkci přednosty nahrazuje Karla Edelmanna, který stál v čele kliniky od roku 2014. V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem pracuje od 29. 8. 1984 a během svého profesního působení se významně zasloužil o rozvoj kliniky, její odborné renomé i vzdělávání dalších generací zdravotníků.
„Roky utíkají a kolem mě vyrostla nová generace špičkových traumatologů, kteří přebírají zodpovědnost. Klíčová je role vedoucího lékaře, primáře nebo přednosty, který dokáže tým včetně sester řídit, ale zároveň nechává prostor k růstu. Jsem rád, že tuto roli po mě přebírá Lubomír Kopp, který v našem kolektivu vyrostl a je s ním neodmyslitelně spjatý. Do budoucnosti, kterou má před sebou, mu přeji hodně úspěchů v této nelehké roli, aby se tak jako já jednou po letech ve funkci dokázal s hrdostí ohlédnout za tím, co ním zůstává, ale aby se i smířil s tím, co se úplně nepodařilo,“ řekl Karel Edelmann.