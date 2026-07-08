Kynologové a jejich čytřnozí svěřenci budou 11. července soutěžit O putovní pohár Memoriál Nelson

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redakce HL
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 V areálu Základní kynologické organizace Litvínov v lokalitě Důl Pavel II. se 11. července od 9 hodin koná celodenní závod O putovní pohár Memoriál Nelson.

Jedná se o závod s praktickými disciplínami pro psovody ozbrojených složek, otevřený pro veřejnost. Uvítáme diváky a fandy, na které čeká podívaná v podobě praktických ukázek zákroků služebních psů v reálných situacích.

Na co se můžete těšit?

Na ukázku vyhledání pomocníka v přírodním terénu – průzkum řídkého lesa na ploše 40*60 kroků, kde musí pes v náhubku najít a vyštěkat ukrytého figuranta, dále na netradiční terén a střelbu, překonávání překážek (kombinace hadic, pneumatik, plazení či vany s PET lahvemi) a klid psa při střelbě z pistole ráže 6 mm, na speciální zákrok na korbě vozidla – zneškodnění aktivního pachatele, který se odmítá podřídit výzvám a používá k odrazení psa barel, klacek nebo světlici, na zákrok v hospodě – pacifikace výtržníka v hlučném a stísněném prostoru restaurace, na kontrolní zákrok spojený s tajnou disciplínou – simulace nečekané události zaměřená na souhru psovoda a psa a na překonání vodního toku – adržení prchajícího a hlučného pachatele přes vodní příkop za doprovodu střelby. 

Kynologický klub  v Litvínově byl založen  pro spolupráci s armádou (Svazarm). Klub dostal k využívání pozemek na bývalém dole Pavel, kde působí dodnes. Jsou zde klubovny, kotce pro psy a překážky pro výcvik psů. Na území Litvínova se pořádaly i celostátní branné soutěže za účasti mnoha závodníků z celé republiky. V řadách litvínovské kynologické organizace působili kynologové slavných jmen.


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