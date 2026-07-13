Ředitel městské policie Jaroslav Hrvol: „Porušení zákazu vstupu na plovoucí nápis MOST budeme pokutovat“

Na plovoucí nápis „Most“ u stejnojmenného jezera dál lezou návštěvníci i přesto, že je to přísně zakázané. Atrakce, která láká hlavně kvůli snímkům na sociální sítě, však může nově přijít draho – městská policie avizuje, že za porušení zákazu začne rozdávat pokuty.
Přestože je přímo na konstrukci umístěn viditelný zákaz vstupu, někteří návštěvníci jej stále nerespektují. „Při větším zatížení může dojít k naklonění nebo převrácení plovoucí konstrukce a jejímu částečnému potopení. To může skončit zraněním, v krajním případě i velmi vážným. O to více mě zaráží případy, kdy na nápis vstupují celé rodiny s malými dětmi a vystavují je zcela zbytečnému riziku,“ říká ředitel Městské policie Most Jaroslav Hrvol a připomíná loňskou událost, kdy lidé nápis poškodili natolik, že se musel vylovit a odvézt k opravě.
Oproti loňské sezoně je ale podle ředitele situace výrazně lepší a to díky služebnímu člunu odborné přípravě jeho posádky. „Je vidět, že preventivní přítomnost strážníků na vodní hladině má svůj efekt. Situace je letos výrazně klidnější než v minulém roce. Přesto se stále stává, že upozorníme jednu skupinu návštěvníků, ta odplave, a za několik minut připlave další. Je to tak trochu nikdy nekončící a především zbytečná práce, zvlášť když je ze všech stran konstrukce zřetelně viditelný nápis zákaz vstupu. Věřím ale, že většina návštěvníků pravidla respektuje a uvědomuje si, že chrání nejen majetek města, ale především vlastní zdraví i zdraví svých nejbližších,“ doplnil ředitel městské policie Jaroslav Hrvol.
Městská policie Most žádá všechny návštěvníky jezera, aby zákaz vstupu respektovali a pomohli chránit jeden z nových symbolů města. Za porušení zákazu vstupu mohou strážníci uložit pokutu.