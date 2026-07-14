Přijďte 14. července debatovat o veřejné dopravě v Mostě a v Litvínově

Jak se dnes cestuje po Mostě a Litvínově? Jaké jsou největší problémy v dopravě a kde naopak města fungují dobře? To vše a mnoho dalšího zjistíte 14. července na veřejném projednání Plánu udržitelné městské mobility II. měst Mostu a Litvínova.
Několik měsíců probíhal prostřednictvím dotazníkového šetření a pocitových map sběr názorů obyvatel. Zároveň probíhaly dopravní průzkumy a měření. Získané podněty a data jsou již vyhodnocena a stala se součástí analytické části projektu. Přijďte se seznámit s hlavními zjištěními o současném stavu dopravy a mobility 14. července od 16 hodin do velké zasedací místnosti mosteckého magistrátu a od 18 hodin do Centra bakalářských studií v Litvínově.