Nasaďte si čelovku a vyrazte 16. července s mosteckým muzeem za motýly

Mostecké muzeum zve 16. července na netradiční večerní setkání s entomologem mosteckého muzea Pavlem Krásenským, spojené s pozorováním nočních motýlů.
Zatímco většina lidí hledí na denní motýly, noc nabízí fascinující svět svých vlastních křídelnatých králů. Mezi zajímavé druhy, které lze v létě v noci potkat, patří například Martináč hrušňový – největší motýl Evropy, rozpětí křídel až kolem 15 cm, Lišaj smrtihlav – známý kresbou připomínající lebku na hrudi, Lišaj vrbkový – nápadně růžovo-zeleně zbarvený, Přástevník medvědí – má výrazná oranžová zadní křídla s tmavými skvrnami a různé píďalky, můrovití a další drobnější druhy, které bývají na světelných plachtách nejpočetnější.
Vezměte si baterku, nejlépe „čelovku“. Sraz je pod vrchem Šibeník v Mostě ve 21 hodin na malém parkoviště v ulici Jiřího z Poděbrad, naproti Jungle aréně.