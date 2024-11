Opilé obyvatele Litvínova sbírají strážníci po ulicích

K muži, který nemohoucí leží na zemi a nekomunikuje, přivolali strážníky do ulice Kostelní náhodní kolemjdoucí. Strážníci zjistili, že je muž opilý a nemůže sám chodit. Vzhledem k jeho stavu přivolali strážníci rychlou záchrannou službu. Záchranáři rozhodli o převozu opilce do nemocnice. Opilého muže na ulici sebrala také dvojice nezletilých dívek. Dívky muže dovedly domů, ale později se začaly obávat, aby se muži neudělalo doma zle. Požádali proto o pomoc strážníky. Strážníci provedli kontrolu v místě bydliště muže, ujistili se, že je v pořádku a záchranáře nepotřebuje, dívky poučili, aby příště v podobné situaci volaly městskou policii rovnou. Dalšího opilce řešili strážníci u hotelového domu v centru Litvínova. Muž ohlásil, že byl na náměstí Míru napaden jiným mužem. Strážníci na náměstí zajistili útočníka. Ten vysvětlil, že přijel na náměstí svým vozidlem, opilec do auta začal kopat a poškodil ho. A tak ho řidič uhodil, povalil na zem a sebral mu telefon, aby ho použil k náhradě škody na autě. Útočníka strážníci předali k dalšímu řešení Policii ČR. Opilému napadenému, který měl po bitce zranění v obličeji, přivolali rychlou záchrannou službu.