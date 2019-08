Opilí rodiče s dítětem v kočárku nadýchali skoro tři promile

Opilí rodiče s malým dítětem v kočárku nadýchali bezmála 3 promile. Nezletilého si musela převzít babička.

Dvě hodiny po půlnoci přijalo operační středisko městské policie na lince 156 oznámení o silně podnapilé ženě s dětským kočárkem. Na místo vyjely dvě motohlídky strážníků, které zajistily dvě osoby s kočárkem, ve kterém spalo malé dítě. Strážníci u obou provedli orientační dechovou zkoušku. U muže naměřili 2,82 promile a u ženy 2,93 promile.

Vzhledem k tomu, že rodiče nebyli schopni v tomto stavu o nezletilého řádně pečovat, vyzvali je strážníci, aby kontaktovali rodinného příslušníka a dítě mu předali. Žena to odmítala a vzala dítě do náruče, že se o něj postará. Z důvodu těžké opilosti matky, kdy nebyla schopna ani stát, strážníci vrátili dítě do kočárku a opakovaně uklidňovali ženu, aby dítě nebrala zpět do náruče, že bude lepší, když zůstane v kočárku. Na místo se dostavila pohotovostní pracovnice odboru sociálních věcí oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) a zároveň příbuzná rodičů, která si dítě převzala.

Oba rodiče jsou podezřelí ze závažného porušení povinností vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti, ze kterého se hned druhý den byli povinni zodpovídat oddělení sociálně právní ochrany dětí. OSPOD následně situaci vyhodnotí a přijme další opatření.