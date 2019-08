Autodrom nabízí nový kurz v terénu pro stále populárnější endura

Mostecký autodrom rozšířil nabídku kurzů bezpečné jízdy. Radovat se tentokrát mohou příznivci jednostopých vozidel, konkrétně majitelé stále populárnějších motocyklů do lehkého terénu. Právě na ně cílí motoškola pro cestovní endura pod vedením zkušeného jezdce a mnohonásobného republikového šampiona v trialu Míry Lisého. „Premiéru máme 29. září. Kdo si kurz objedná do konce srpna, získá jako bonus desetiprocentní slevu z jeho ceny,“ upřesnila ředitelka polygonu společnosti AUTODROM MOST Veronika Raková. Více informací o kurzu se zájemci dozvědí zde, objednat se mohou zde.

Po teoretické přípravě v učebně následuje praktický výcvik na asfaltových plochách, kde se účastníci kurzu rozjezdí. K vlastnímu tréninku s cílem osvojit si dovednosti bezpečné jízdy a zvládání krizových situací v lehkém terénu se pak přesunou na malou a velkou offroadovou dráhu. „Motorkářů, kteří upřednostňují enduro, v poslední době přibývá. Já sama také uvažuji o tom, že vyměním svůj silniční motocykl za enduro. Má to spoustu výhod. Lepší posed, nebolí tolik záda. Navíc při vhodné volbě pneumatik můžete jezdit jak po silnici, tak i v terénu. Případně si do těžkého terénu pořídíte sadu krosových pneumatik,“ popsala Veronika Raková současný trend.

Právě popularita endurových motocyklů podle ní vedla k myšlence vyjít vstříc majitelům těchto speciálů a připravit jim celodenní kurz na míru. „Je vhodný jak pro začínající, tak pokročilé motorkáře. I s přestávkou na oběd trvá šest hodin. Účastníci kurzu používají svůj vlastní motocykl typu cestovní enduro. Pneumatiky mohou být silniční, ale doporučujeme hrubší vzorek. Motocykl instruktoři před kurzem zkontrolují a doporučí jeho nastavení,“ doplnila ředitelka.

Mostecký autodrom nabízí kurzy bezpečné jízdy pro řidiče motocyklů od jara do podzimu. Vedle novinky pro endura je to klasický kurz na asfaltových plochách polygonu a sportovněji zaměřený okruhový trénink s Mírou Lisým, kde si zájemci vyzkoušejí i jízdu ideální stopou po závodní dráze. Více informací zde.

Celoročně pak autodrom pořádá kurzy bezpečné jízdy pro řidiče automobilů. Jejich náplň se přizpůsobuje různým skupinám, například mužům, ženám, mladým začínajícím řidičům, rodinným příslušníkům či pracovním kolektivům. Kurzy využívají plochy polygonu, který patří k nejkomplexnějším a nejmodernějším zařízením u nás. Svou dispozicí, instalovanými technologiemi a dalšími navazujícími aktivitami nabízejí jedinečné podmínky pro výuku a výcvik řidičů ve všech oblastech problematiky řízení vozidel veškerých druhů a tonáží. Více informací zde.