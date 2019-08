Hejtman se sešel se zakladatelem babyboxů

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček spolu s náměstkem pro oblast zdravotnictví Stanislavem Rybákem se setkali se zakladatelem babyboxů Ludvíkem Hessem, který hejtmanovi poděkoval mimo jiné i za finanční podporu při výměně babyboxu v Chomutově.

„Jsem moc rád, že jsem vás poznal osobně, velmi si vážím vaší práce, která dává šanci na život těm nejmenším,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček v úvodu setkání. Ludvík Hess otevřel diskusi o vybudování babyboxu v Lounech a Žatci a požádal vedení o pomoc s jeho realizací. Okres Louny je tak stále jediným okresem v kraji, kde babybox chybí. Jednání o zřízení probíhají již několik let, ale vhodné místo se stále nepodařilo najít.

První babybox byl představen a otevřen 1. června 2005 na pražském Hloubětíně. V rámci České republiky jich je celkem 76 a od roku 2005 zachránily 194 novorozenců. Letos už bylo do babyboxů odloženo 14 dětí. V Ústeckém kraji vstoupilo rodinám do života díky babyboxu 18 dětí. V Ústí nad Labem bylo dle statistik odloženo nejvíce dětí, to je 6. Naopak v Litoměřicích v babyboxu neskončilo zatím žádné miminko.

„Babyboxy vnímám pro rodiče jako ultima ratio a pro děti jako druhou šanci na život. Často hovořím o tom, že jsou to takové transportní stanice od rodičů, kteří děti nechtějí nebo vzhledem ke své sociální situaci mít nemohou, k těm rodičům, kteří o dítě stojí a chtějí ho,“ řekl babydědek Ludvík Hess. „Máme jediné přání. Aby již nikdy nebylo nalezeno mrtvé tělíčko,“ dodal.