Osmá škola jako jediná

Jako jediná škola v kraji dosáhne 8. základní škola V. Nezvala v Mostě na peníze z projektu Pomáháme školám k úspěchu.

Radní Mostu souhlasí s uzavřením smlouvy mezi zmíněnou školou a nadací The Kellner Family Foudation. Projekt posílí autonomii školy i vnitřní motivaci učitelů. Finanční podporu bude škola dostávat formou darovacích smluv na poskytnutí účelově určených darů. „Škola si během pěti let sáhne díky tomuto projektu zhruba na dva miliony korun ročně. Čerpat bude moci až deset milionů korun. Jednak například na pedagogického konzultanta, na vzdělávání a učení pedagogů, jsou sem zahrnuty kurzy pro jednotlivce i celý pedagogický sbor. Čerpat peníze bude škola moci na moderní výukové pomůcky, na odměny pedagogů, tak i vedení školy apod.,“ vyjmenovala náměstkyně primátora Markéta Stará. Projekt by měla škola začít realizovat od 1. 9. 2017.