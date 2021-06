OSVČ mohou opět žádat Ministerstvo průmyslu a obchodu o ošetřovné

Od dnešního dne 31. května mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) opět žádat o „ošetřovné“ v kontextu s epidemií koronaviru. Aktuální podpora se týká období od 6. dubna do 16. května 2021. Příjem žádostí začal v 9 hodin, podávat je bude možné do konce června. A to s využitím elektronického formuláře dostupného přes webové stránky www.mpo.cz/osetrovneosvc.

„Do jednoduchého on-line formuláře, na který jsou už žadatelé zvyklí a který lze vyplnit za pár minut, se uvedou pouze základní údaje o podnikání, dítěti či osobě, o kterou se starají a také název, adresa a web školy, školky, dětské skupiny či ústavu, který člověk, kvůli němuž OSVČ tzv. „ošetřovné“ pobírá, za normálních okolností navštěvuje,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) žádosti přijímá datovou schránkou, což je velmi funkční způsob administrace, který znamená i nejrychlejší vyřízení žádosti. Podávat je dále možné také e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem či poštou, nejlépe doporučeně.

Aktuální výzva z programu „ošetřovné“ pro OSVČ se týká doby od 6. dubna 2021, podpora nenáleží za jarní prázdniny a Velikonoce. Tzv. rozhodné období končí k 17. květnu 2021, a to v návaznosti na konec rotační výuky na 1. stupni ZŠ, odvíjí se tedy, tak jak to bylo dosud, od mimořádných opatření, které kvůli pandemii koronaviru uzavřely školy. Během rotační výuky podpora náleží za dobu, kdy dítě do školy nechodilo, tedy využívalo distanční vzdělávání.

„Tak jako v předchozích výzvách platí, že příjemce dotace ani jiná osoba žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti nesmí pobírat ošetřovné ze systému nemocenského pojištění, peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek,“ říká ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO Pavel Vinkler a dodává: „Kombinace není možná ani s kompenzačním bonusem. Platí přitom, že tzv. „ošetřovné“ pro OSVČ je osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob.“

Na tzv. „ošetřovném“ pro OSVČ ve 2. vlně koronaviru, tedy od loňského podzimu, MPO proplatilo podnikatelům, kteří se starali o děti a handicapované osoby, víc než 94 tisíc žádostí za téměř 690 milionů Kč, za obě vlny koronaviru se jednalo celkem o 275 tisíc žádostí v celkové částce téměř 3 mld. Kč. Podrobnosti k nové výzvě jsou k dispozici na www.mpo.cz/osetrovneosvc.