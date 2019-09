Otevřený dopis SBD Krušnohor: „Prudič v Krušnohoru stále pokračuje“

V médiích se opakovaně objevila zpráva o tom, že největší bytové družstvo Krušnohor nemá statutární orgán. Ten byl vymazán na základě rozhodnutí soudu.

Žalobu na družstvo podal jeden z jeho členů L. Gomboš. Stále více se ukazuje, že cílem tohoto kroku byla opravdu jen a pouze destabilizace družstva a snaha o jeho ovládnutí. Gomboš se netají tím, že chce dosáhnout, aby byl zvolen do představenstva družstva, chce být ve statutárním orgánu. Je ovšem otázkou, jestli je takový cíl pro družstvo vhodný a perspektivní.

Gomboš je totiž Pražák, který skupuje byty v Mostě (má jich 15 napsaných na sebe a 7 napsaných na matku – viz Katastr nemovitostí). Jeho snahy o ovládnutí družstva Krušnohor jsou přinejmenším podivné a je třeba si položit otázku, co jej z Prahy vede zpátky do našeho regionu.

Že nejde o bohulibou činnost „družstevního aktivisty“ jak se sám Gomboš nazývá, se opět potvrdilo v těchto dnech. Představenstvo družstva má pochopitelně snahu řešit nastalou situaci, a proto podalo návrh ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem s návrhem řešení. První, kdo si požádal o nahlédnutí do spisů je opět Gomboš. Ohání se tím, že jako družstevník na to má právo. A tak se musíme jenom zeptat, proč to vlastně dělá. Že by odpověď byla jednoduchá – chce ještě více paralyzovat družstvo a poškodit tak družstevníky a vlastníky?

