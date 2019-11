Pachatelé loupeže za 2,5 milionu dopadeni

Krajští kriminalisté dopadli čtveřici cizinců, kteří přepadli v centru Ústí nad Labem klenotnictví. Ti za mřížemi skončili již čtyři hodiny po loupeži. Ve středu, 30. října 2019, chvíli před polednem vstoupili čtyři maskovaní muži do obchodu a se zbraní v ruce mířili na obsluhu a na přítomné zákazníky. Z prodejny si odnesli luxusní hodinky v celkové hodnotě dva a půl milionu korun. Po rozsáhlém pátrání, které se rozjelo nejen v Ústeckém kraji, se policistům podařilo podezřelé muže zadržet. Jeden z nich byl dopaden zhruba dvě hodiny po loupeži v Ústí nad Labem, kousek od místa činu, a zbývající tři policisté zadrželi ve spolupráci s pražskými kolegy.

Včera, 31. 10. 2019, krajský policejní vyšetřovatel obvinil zadržené muže (ve věku 28, 34, 34, 35 let), Litevce, ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže (spáchaným ve spolupachatelství). Zároveň podal podnět k návrhu na jejich vzetí do vazby. Státní zástupce to akceptoval a dnes se rozhoduje o jejich dalším pobytu za mřížemi.

V případě uznání viny jim hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od pěti do dvanácti let. Vyšetřování nadále pokračuje.