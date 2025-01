Pacient je v kritickém stavu? Profesionální záchranáři vědí, jak mu pomoct, protože situace stále trénují

Jak správně a efektivně poskytnout pomoc pacientovi v kritickém stavu? To musí i zdravotničtí záchranáři neustále trénovat, neboť – jak praví klasik – těžko na cvičišti, lehko na bojišti, a opakování je matka moudrosti. V dalším dílu Prokopni to ukážeme, jak takový výcvik v simulačním bytě krajské záchranky probíhá…

Prokopni to je autorský videopodcast Krajské zdravotní, který běží od května 2023. Cílem pořadu Prokopni to je společně s Prokopem a Prokopem prokopnout strach a obavy z poskytování první pomoci či z návštěvy nemocnice. V hlavních rolích se představují MUDr. Prokop Seif, lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Most, a Bc. Prokop Voleník, záchranář a tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

Třicátý devátý díl pořadu Prokopni to můžete zhlédnout zde:

https://youtu.be/cN4cMCEFbSc?si=skAbbNv4UA4tyGQU