Padesátý ročník Mezinárodního tanečního festivalu nadchl a bavil

Sportovní hala Slunety v krajském městě byla dějištěm jubilejního 50. ročníku Mezinárodního tanečního festivalu, který je zapsán do programu Rodinného stříbra Ústeckého kraje. Ústecké publikum si podmanil stejně jako loni ruský taneční pár.

V rámci Mistrovství světa triumfovali v kategorii Showdance Standard Alexandr a Maria Shmoninovi a tímto úspěchem zde uzavřeli svou bohatou profesionální kariéru. V Showdance Latina zvítězil německý pár Sergiu Maruster a Anastasia Stan.

Zlatému hřebu večera však předcházel dlouhý a zajímavý program. „Jsem moc rád, že publikum v Ústí může již padesát let sledovat ty nejlepší české i zahraniční tanečníky. Přeji organizátorům do další padesátky hodně energie a nadšení, bez kterého by tento krásný svátek tance nemohl pokračovat,“ uvedl na slavnostním zahájení Jaroslav Dubský, předseda Výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje pro kulturu a památkovou péči.

O krásné předtančení se postaraly děti z DD na Severní Terase v Ústí nad Labem. První soutěží finálového večera bylo Mistrovství ČR Standard v kategorii Senior II, kde ceny předal za Ústecký kraj Jaroslav Dubský. Následovalo finále Mistrovství ČR Standard v kategorii Senior I. Zde zvítězila dvojice Kateřina a Martin Čechovi. Následovalo republikové mistrovství Showdance Latina a Standard. Sportovní klání na parketu zakončilo domácí šampionát ve formacích.

Letošním tanečním večerem provázala Kamila Tománková a herec a moderátor Jan Čenský. „Vážíme si, že diváci na tuto akci chodí dlouhodobě, navíc sem chodí mnoho lidí, kteří tanec obvykle nesledují,“ podotknul hlavní organizátor akce Petr Barnat.