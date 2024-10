Paliativní péče v Krajské zdravotní rozšiřuje své služby. Díky chladící kolébce od spolku Spinkey

Dar v podobě takzvané chladící kolébky v hodnotě téměř 60 000 korun obdržela Neonatologická klinika v ústecké Masarykově nemocnici od spolku Spinkey, který podporuje paliativní péči v České republice.

Chladící kolébka je zařízení umožňující rodičům, kteří při porodu ztratili své dítě, získat více času se důstojně a podle svých představ rozloučit s děťátkem, vytvořit si vzpomínky a lépe se tak vyrovnat se svou ztrátou. Z rukou předsedkyně spolku Štěpánky Pokorníkové dar převzala porodní asistentka Eliška Nekolná, která se v rámci paliativního týmu v Krajské zdravotní věnuje perinatální paliativní péči a lékař Martin Pánek z Neonatologické kliniky.

I v současné moderní medicíně nastávají situace, kdy je během těhotenství, porodu či krátce po porodu u dítěte stanoveno život ohrožující nebo život limitující onemocnění, nebo dojde k úmrtí miminka těsně před porodem či po něm. Tyto situace jsou značně náročné nejen pro rodiče, ale také pro personál, který o dítě a rodinu pečuje. V těchto situacích vystupuje do popředí perinatální paliativní péče. „Cílem naší péče je především zajistit rodině co možná, v uvozovkách, nejkvalitněji společně strávený čas. Naplnění rodičovských kompetencí je jednou z našich priorit. Každá rodina má jinou prioritu, každá požaduje něco jiného. Podpora rodiny při vyrovnání se svou ztrátou, provázení během rozhodování a plánování další péče, limitace péče, Best supported care, jsou velmi, velmi důležité. My se snažíme neomezovat maminkám čas na porodním sále, aby se mohly se svým zesnulým dítětem rozloučit. Díky speciální kolébce získá rodina více času se vyrovnat s bolestnou ztrátou, možnost se důstojně rozloučit a potřeby a rodičovské kompetence tak budou ještě lépe naplňovány,“ říká Eliška Nekolná.

„Daru, který přispěje k rozšíření naší komplexní paliativní péče, si velmi vážíme a nadaci Spinkey za něj děkujeme. Chladící kolébku budeme využívat nejen zde v Masarykově nemocnici, ale i v dalších pěti nemocnicích Krajské zdravotní, konkrétně v Litoměřicích, Chomutově, Děčíně, Teplicích a v Mostě,“ poděkoval lékař Martin Pánek z Neonatologické kliniky v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

„Účelem našeho spolku je zajistit finanční prostředky na nákup chladících kolébek. Máme velkou radost, že téma chladicích kolébek získává stále větší pozornost, a že se nám daří naplňovat naše poslání. Ústecká Masarykova nemocnice je již sedmou nemocnicí, které jsme mohli toto speciální zařízení předat. Finance jsme získali od dárců přes platformu darujme.cz, kde se podařilo nashromáždit 89 800 korun, což je neskutečných 128 % z cílové částky,“ sdělila Štěpánka Pokorníková, předsedkyně spolku Spinkey.

Kolébce požehnal kaplan ústecké Masarykovy nemocnice Roman Jonczy.

Kromě chladicí kolébky nabízí zdravotníci rodičům při perinatální ztrátě i tak zvaný memorybox – vzpomínkovou krabici s věcmi, které pomáhají uchovat památku na dítě. „Memoryboxy obsahují to, co rodiče uznají za vhodné. Velmi se nám například osvědčila práce s rozpustným papírem a s psaním dopisů na rozloučenou nebo přání, co by rodina chtěla se svým dítětem zažít,“ upřesňuje Eliška Nekolná.

